Попавший под санкции журналист рассказал о пытках во Франции

Попавший под санкции журналист рассказал о пытках во Франции - 24.03.2026, ПРАЙМ

Попавший под санкции журналист рассказал о пытках во Франции

Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал серию репортажей... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T03:46+0300

2026-03-24T03:46+0300

2026-03-24T03:46+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции после того, как опубликовал серию репортажей с Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей. Ранее Боке сообщил РИА Новости, что сумел благополучно добраться до Москвы. "Я отправился на Донбасс (вскоре после начала СВО - ред.). Там я чуть не умер на следующий же день от удара ВСУ, нас обстреляли. Когда я через время вернулся на место обстрела, я спустился в кратер, взял кусок, оставшийся от снаряда, и понял, что это был французский снаряд, я понял это по серийному номеру. Я снял доказательство того, что французское оружие используется для того, чтобы убивать мирных жителей - тогда погибли восемь гражданских. (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон утверждал, что оружие Украине передается для обороны, а не для атаки", - сказал собеседник агентства. Боке подчеркнул, что он выпустил не менее 40 репортажей, в том числе об убийстве украинскими войсками мирных жителей России и об использованном ВСУ оружии, ведь он военный в отставке и эксперт по баллистике. "Через три дня после этого (возвращения во Францию - ред.) полиция арестовала меня. Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы", - указал Боке. Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался в том числе и уроженец Франции Боке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Боке является гражданином РФ, здесь ему ничего не будет угрожать.

франция

донбасс

украина

общество , мировая экономика, франция, донбасс, украина, дмитрий песков, ес, всу