Золото дешевеет пятую торговую сессию подряд - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/zoloto-868575733.html
Золото дешевеет пятую торговую сессию подряд
Стоимость металлов заметно снижается во вторник утром, при этом золото дешевеет пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Рынок, Торги, Comex
08:41 24.03.2026
 
Золото дешевеет пятую торговую сессию подряд

Цены на металлы снижаются, золото дешевеет пятый день подряд

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость металлов заметно снижается во вторник утром, при этом золото дешевеет пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 64,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, - до 4374,54 доллара за тройскую унцию. Суммарно за предыдущие четыре дня цена драгоценного металла снизилась на 11,3%.
График - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Российский рынок акций снижается вслед за подешевевшей нефтью
Вчера, 14:49
В то же время майский фьючерс на серебро дешевел на 3,83%, до 66,7 доллара.
Стоимость апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 2,62% к предыдущему закрытию, до 1824,65 доллара за тройскую унцию.
Июньский фьючерс на палладий снижался в цене на 2,68% - до 1400 долларов за тройскую унцию. А спотовая цена на палладий опускалась на 1,72% относительно предыдущего закрытия, до 1405,93 доллара за тройскую унцию.
Цена фьючерса на никель снижалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 16 846 долларов за тонну.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала