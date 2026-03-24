Золото дешевеет пятую торговую сессию подряд

Стоимость металлов заметно снижается во вторник утром, при этом золото дешевеет пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 24.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость металлов заметно снижается во вторник утром, при этом золото дешевеет пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 64,96 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,46%, - до 4374,54 доллара за тройскую унцию. Суммарно за предыдущие четыре дня цена драгоценного металла снизилась на 11,3%. В то же время майский фьючерс на серебро дешевел на 3,83%, до 66,7 доллара. Стоимость апрельского фьючерса на платину в то же время опускалась на 2,62% к предыдущему закрытию, до 1824,65 доллара за тройскую унцию. Июньский фьючерс на палладий снижался в цене на 2,68% - до 1400 долларов за тройскую унцию. А спотовая цена на палладий опускалась на 1,72% относительно предыдущего закрытия, до 1405,93 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерса на никель снижалась на 1,49% относительно предыдущего закрытия, до 16 846 долларов за тонну.

