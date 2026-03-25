Российский рынок акций завершил торговую сессию символическим ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды символическим ростом, продолжая реагировать на геополитические импульсы, следует из данных... | 25.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды символическим ростом, продолжая реагировать на геополитические импульсы, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,08%, до 2840,14 пункта, долларовый РТС - на 0,38%, до 1108,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,34%, до 1106,17 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 5,08%, до 95,14 доллара за баррель. "Нефтегазовые фишки в основном показали неуверенную динамику на фоне снижения цен на сырье и сильного рубля. Исключением стали тяжеловесные бумаги "Газпрома", которые продолжили отыгрывать надежды на увеличение объемов экспорта газа при поддержке новостей, в частности о прекращении поставок иранского газа в Турцию и подготовке визита президента РФ в Китай. Также лучше рынка сегодня смотрелись сталевары и представители энергетического сектора", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Российский рынок по-прежнему чувствителен к геополитическим импульсам, только сейчас преимущественно в контексте развития конфликта в Персидском заливе. Повестка по урегулированию украино-российского конфликта на фоне событий на Ближнем Востоке сейчас точно не на первом месте в фокусе внимания инвесторов. На данный момент реакцию в отдельных бумагах продолжают определять тренды на товарных рынках", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Рынок пока не спешит падать даже на фоне заметно снизившихся цен на нефть, вероятно, предпочитая сначала дождаться конкретики о переговорах США и Ирана, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и паденияТакже в лидерах роста - акции "Селигдара" (+3,07%), ОГК-2 (+2,70%), "Позитива" (+2,12%), "Газпрома" (+1,78%) и "Юнипро" (+1,70%). "Акции "Селигдара"... восстанавливались вместе с ценами на золото, которые в среду вернулись выше 4500 долларов за унцию. Котировки драгоценного металла после достижения в январе текущего года исторического пика 5626 долларов за унцию перешли к нисходящей коррекции, которая ускорилась в марте на фоне начала конфликта на Ближнем Востоке", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Самолета" (-3,89%), "М.Видео" (-3,77%), "ЛСР" (-2,61%), префы "Мечела" (-2,54%) и обыкновенные акции "Русснефти" (-1,96%). Прогнозы"В четверг и до конца недели российский рынок может сохранять вялую динамику и продолжить консолидацию в ожидании новых стимулов движения. В случае, если новости об инициативах США по переговорам с Ираном не получат своего реального подтверждения, цены на нефть вновь продолжат рост, на фоне чего индекс Мосбиржи сможет вернуться в торговый диапазон 2850-2900 пунктов", - считает Муштаков. Индекс Мосбиржи в четверг попробует вырасти к 2850 пунктам, прогнозирует Григорьев. "Сегодня Росстат публикует недельный отчет по инфляции. Показатели могут трактоваться уже в контексте апрельского заседания ЦБ. Завтра, если ближневосточные новости снова не всколыхнут сырьевые цены или не поступит свежих вводных по украинским переговорам, индекс Мосбиржи продолжит курсировать в нижней части диапазона 2800-2900 пунктов", - поделился Смирнов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

