Армия Израиля заявила о начале волны ударов по иранской инфраструктуре

2026-03-25T02:16+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала волну ударов по объектам иранской инфраструктуры в Тегеране. "ЦАХАЛ начал волну ударов по инфраструктуре... в Тегеране", - сообщает армия в своем Telegram-канале. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

