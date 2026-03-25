Российские банки выступили против двойного подтверждения операций
2026-03-25T16:19+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Участники российского финансового рынка просят смягчить требования законопроекта по мерам борьбы с мошенниками, считая излишним подтверждать значимые онлайн-операции и через смс, и через Max, следует из материалов Национального совета финансового рынка (НСФР), с которыми ознакомилось РИА Новости. НСФР направил в Банк России и правительство письмо с предложениями к готовящемуся ко второму чтению законопроекту "Антифрод 2.0". "... серьезную озабоченность участников финансового рынка вызывают положения законопроекта, касающиеся вводимой процедуры дистанционного совершения гражданами значимых действий только при условии их дополнительного двойного подтверждения с использованием и платного смс-сообщения, и платного сообщения в национальном мессенджере", - говорится в письме. Речь идет о плате банков и других организаций за услуги по доведению кодов подтверждения значимых действий. При этом в проекте закона нет критериев, по которым действие может быть признано значимым, а указывается, что перечень "значимых действий" должно утверждать правительство. В письме НСФР утверждается, что подобное двойное подтверждение не усиливает информационную безопасность, при этом является "крайне затратным" и может привести к многомиллиардным ежегодным дополнительным расходам для каждого сервиса. В НСФР также пишут, что законопроект предусматривает возможность подтверждения финансовых операций исключительно через смс и Max, тем самым исключив какую-либо альтернативу, к примеру push-уведомления и биометрию, что ограничивает конкуренцию. Участники финансового рынка считают необходимым исключить норму об обязательном использовании двух каналов подтверждения сообщений и нормативно закрепить право заинтересованных субъектов добровольно выбирать любой один из доступных способов подтверждения на альтернативной основе.
Российские банки выступили против подтверждения операций через Max и смс
