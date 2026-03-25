Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки выступили против двойного подтверждения операций - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/banki-868612611.html
Российские банки выступили против двойного подтверждения операций
Участники российского финансового рынка просят смягчить требования законопроекта по мерам борьбы с мошенниками, считая излишним подтверждать значимые... | 25.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
нсфр
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:19 25.03.2026
 
Российские банки выступили против двойного подтверждения операций

Российские банки выступили против подтверждения операций через Max и смс

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Участники российского финансового рынка просят смягчить требования законопроекта по мерам борьбы с мошенниками, считая излишним подтверждать значимые онлайн-операции и через смс, и через Max, следует из материалов Национального совета финансового рынка (НСФР), с которыми ознакомилось РИА Новости.
НСФР направил в Банк России и правительство письмо с предложениями к готовящемуся ко второму чтению законопроекту "Антифрод 2.0".
"... серьезную озабоченность участников финансового рынка вызывают положения законопроекта, касающиеся вводимой процедуры дистанционного совершения гражданами значимых действий только при условии их дополнительного двойного подтверждения с использованием и платного смс-сообщения, и платного сообщения в национальном мессенджере", - говорится в письме.
Речь идет о плате банков и других организаций за услуги по доведению кодов подтверждения значимых действий.
При этом в проекте закона нет критериев, по которым действие может быть признано значимым, а указывается, что перечень "значимых действий" должно утверждать правительство.
В письме НСФР утверждается, что подобное двойное подтверждение не усиливает информационную безопасность, при этом является "крайне затратным" и может привести к многомиллиардным ежегодным дополнительным расходам для каждого сервиса.
В НСФР также пишут, что законопроект предусматривает возможность подтверждения финансовых операций исключительно через смс и Max, тем самым исключив какую-либо альтернативу, к примеру push-уведомления и биометрию, что ограничивает конкуренцию.
Участники финансового рынка считают необходимым исключить норму об обязательном использовании двух каналов подтверждения сообщений и нормативно закрепить право заинтересованных субъектов добровольно выбирать любой один из доступных способов подтверждения на альтернативной основе.
 
ФинансыБанкиНСФРбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала