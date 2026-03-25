В России за неделю выросла стоимость бензина

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 16 по 23 марта выросла на 0,4% - до 66,55 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, до 77,6 рубля за...

2026-03-25T19:45+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 16 по 23 марта выросла на 0,4% - до 66,55 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, до 77,6 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,4%, до 63,02 рубля за литр, Аи-95 - на 0,4%, до 68,43 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,3% - до 92,36 рубля. Общая инфляция в стране с 17 по 23 марта составила 0,19%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ, больше всего в Крыму и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,9%). Снижение стоимости бензина было зафиксировано в трех регионах, самое заметное в Сахалинской области (-0,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период бензин подорожал в среднем на 0,4%.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

