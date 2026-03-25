Московская биржа 11 мая проведет полноценный торговый день
Московская биржа 11 мая проведет полноценный торговый день - 25.03.2026, ПРАЙМ
Московская биржа 11 мая проведет полноценный торговый день
Московская биржа в период майских праздников проведет полноценный торговый день в нерабочий день 11 мая, следует из сообщения торговой площадки. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T12:25+0300
2026-03-25T12:25+0300
2026-03-25T12:25+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Московская биржа в период майских праздников проведет полноценный торговый день в нерабочий день 11 мая, следует из сообщения торговой площадки. Первого-третьего мая на фондовом и срочном рынках Московской биржи торги будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня, сообщает биржа. "Девятого и десятого мая торги на всех рынках биржи не проводятся. 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - говорится также в сообщении. Одиннадцатого мая на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить со всеми инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов в эту дату будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи, также сообщает биржа. В остальные дни мая торги на рынках биржи пройдут по стандартному расписанию.
рынок, торги
Московская биржа 11 мая проведет полноценный торговый день
Московская биржа проведет полноценный торговый день в нерабочий день 11 мая
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Московская биржа в период майских праздников проведет полноценный торговый день в нерабочий день 11 мая, следует из сообщения торговой площадки.
Первого-третьего мая на фондовом и срочном рынках Московской биржи торги будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня, сообщает биржа.
"Девятого и десятого мая торги на всех рынках биржи не проводятся. 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - говорится также в сообщении.
Одиннадцатого мая на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить со всеми инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.
Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов в эту дату будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи, также сообщает биржа.
В остальные дни мая торги на рынках биржи пройдут по стандартному расписанию.