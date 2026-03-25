Петербургская биржа ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом

Петербургская биржа с 25 марта ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом, следует из сообщения биржи участникам торгов.

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Петербургская биржа с 25 марта ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом, следует из сообщения биржи участникам торгов. Так, шаг повышения биржевой цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, межсезонное и летнее дизтопливо в ходе торгов снижен до 0,01%. Ранее предельный шаг роста цены составлял 0,5%. При этом шаг снижения цены сохранен на уровне минус 10%. Петербургская биржа временно ужесточала правила торгов топливом осенью прошлого года.

