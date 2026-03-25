Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса - 25.03.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Мартовские события на Ближнем Востоке разрушили классический инвестиционный догмат о защитной роли золота, тогда как биткоин доказал свою эффективность как инструмент для быстрого вывода капитала из зон конфликта. Такое мнение в колонке для агентства "Прайм" высказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
По его словам, золото, которое с осени выросло на 68 процентов – до 5597 долларов за тройскую унцию, рухнуло на фоне ястребиной риторики Федеральной резервной системы США и необходимости закрывать маржинальные позиции при дорогой нефти.
"В отличие от драгоценного металла, требующего сложной логистики и уязвимого перед регуляторами, биткоин доказал свое превосходство как инструмент суверенитета, обеспечив мгновенный вывод капитала из зон конфликта", – подчеркнул эксперт.
Техническая картина, по оценке Барышникова, остается напряженной. Золото после падения до 4097 долларов может замедлить снижение на пару недель, но отсутствие уверенного отскока грозит движением к уровню 3950 долларов. Биткоин балансирует между шансом на рост к 76800 долларов в случае дипломатической разрядки и риском коррекции ниже 65000 долларов при новой эскалации в Ормузском проливе.
