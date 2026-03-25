https://1prime.ru/20260325/bitkoin-868587733.html

Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса

Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса - 25.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, почему биткоин обошел золото во время кризиса

Мартовские события на Ближнем Востоке разрушили классический инвестиционный догмат о защитной роли золота, тогда как биткоин доказал свою эффективность как... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T06:06+0300

2026-03-25T06:06+0300

2026-03-25T06:06+0300

финансы

ближний восток

ормузский пролив

сша

биткоин

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859183634_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_aa88451bac56762024bd474cd2daf69a.jpg

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Мартовские события на Ближнем Востоке разрушили классический инвестиционный догмат о защитной роли золота, тогда как биткоин доказал свою эффективность как инструмент для быстрого вывода капитала из зон конфликта. Такое мнение в колонке для агентства "Прайм" высказал управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.По его словам, золото, которое с осени выросло на 68 процентов – до 5597 долларов за тройскую унцию, рухнуло на фоне ястребиной риторики Федеральной резервной системы США и необходимости закрывать маржинальные позиции при дорогой нефти."В отличие от драгоценного металла, требующего сложной логистики и уязвимого перед регуляторами, биткоин доказал свое превосходство как инструмент суверенитета, обеспечив мгновенный вывод капитала из зон конфликта", – подчеркнул эксперт.Техническая картина, по оценке Барышникова, остается напряженной. Золото после падения до 4097 долларов может замедлить снижение на пару недель, но отсутствие уверенного отскока грозит движением к уровню 3950 долларов. Биткоин балансирует между шансом на рост к 76800 долларов в случае дипломатической разрядки и риском коррекции ниже 65000 долларов при новой эскалации в Ормузском проливе.

ближний восток

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, ближний восток, ормузский пролив, сша, биткоин, золото