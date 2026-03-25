Бренд "Корчма Тарас Бульба" хотят продать за 25 миллионов рублей - 25.03.2026, ПРАЙМ
Бренд "Корчма Тарас Бульба" хотят продать за 25 миллионов рублей
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставлен на продажу с начальной ценой около 25 миллионов рублей в рамках дела о банкротстве создателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, которое рассматривает арбитражный суд Москвы, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.
Финансовый управляющий Белойвана Вадим Дамаев объявил торги в форме публичного предложения с закрытой формой подачи предложений о цене. Торги проводятся с 24 марта по 18 мая. В первую неделю цена составляет около 25 миллионов рублей, в последнюю – чуть более 7 миллионов рублей.
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" в настоящее время действует до 2028 года.
На торги также выставлены бренды Korchma Taras Bulba с начальной ценой 450 тысяч рублей и сроком действия до 2031 года и "Кафе Н.Гоголь" (450 тысяч рублей, 2029 год).
Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.
Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
