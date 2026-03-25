ЦБ опроверг переход банков на учет только официальных доходов заемщиков - 25.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ опроверг переход банков на учет только официальных доходов заемщиков
Российские банки с 1 апреля будут жестче оценивать доходы потенциальных заемщиков, однако пока не идёт речи об окончательном переходе только на официально... | 25.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ: банки с 1 апреля будут жестче оценивать доходы потенциальных заемщиков

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские банки с 1 апреля будут жестче оценивать доходы потенциальных заемщиков, однако пока не идёт речи об окончательном переходе только на официально подтвержденные доходы, при этом для этих целей можно будет использовать любые официальные документы, сообщили РИА Новости в ЦБ.
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш ранее в среду сообщил, что банки в России с 1 апреля перестанут учитывать серые доходы заемщиков. Кроме того, по его словам, при расчете показателя долговой нагрузки - соотношения ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу - банки обязаны использовать только данные, полученные через систему "Цифровой профиль" из ФНС и Социального фонда.
"С 1 апреля действительно ужесточается регулирование по оценке доходов заёмщика. Но пока не идёт речи о том, чтобы окончательно перейти только на официальные доходы. Например, банки по-прежнему могут оценивать доход на основе анкетных данных, но не выше, чем среднедушевой доход в регионе", - сообщили в ЦБ.
Как там отметили, банки по-прежнему могут, кроме Цифрового профиля, использовать сведения о доходах из справок, данные о зарплатных и пенсионных выплатах и другие официальные документы.
"Планируется, что такая возможность сохранится и в будущем" - заключили в регуляторе.
