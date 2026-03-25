Как быстро избавиться от старых долларов: руководство к действию - 25.03.2026, ПРАЙМ
Как быстро избавиться от старых долларов: руководство к действию
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доллары старого образца — это банкноты, выпущенные до 2013 года, когда в последний раз была усилена защита купюры номиналом 100 долларов. О том, как без проблем обменять такие деньги, агентству "Прайм" рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
По словам эксперта, в России нет официального запрета на прием долларов старого образца. Банки обязаны принимать такие купюры, если они подлинные и находятся в удовлетворительном состоянии.
"Однако на практике обменные пункты могут делать это неохотно или по менее выгодному курсу из-за меньшего количества защитных элементов", - сказал он.
Важно понимать, что старые долларовые купюры могут представлять коллекционную ценность. Например, банкноты экзотического номинала 2 доллара в новых эмиссиях отсутствуют, и их рыночная цена у коллекционеров начинается от 5–6 номиналов. Если речь идет о купюрах 30–50-летней давности, перед обменом стоит оценить их коллекционную стоимость.
Прежде чем нести старые доллары в банк, Кутьин рекомендует обзвонить несколько отделений или зайти на их сайты, чтобы уточнить курс обмена и наличие комиссий. При значительной сумме лучше заранее забронировать нужный объем наличных в конкретном отделении, чтобы избежать отказа.
Если большая часть купюр — старого образца, эксперт советует разделить сумму на две-три части и обменять их в разных банках или в разное время. Также важно проверить состояние банкнот: поврежденные, потертые, с пятнами и штампами могут не принять либо предложить заниженный курс.
За границей ситуация с обменом старых долларов различается. В США банки обычно не отказываются от старых банкнот, если они в хорошем состоянии. В странах Европы и Азии крупные банки чаще всего готовы провести обмен, а небольшие обменные пункты могут предпочитать купюры новых серий.
Перед поездкой за рубеж стоит убедиться, что в наличии есть новые доллары (после 2013 года). Часть средств лучше заранее перевести в евро или валюту страны прибытия — это исключит риск остаться без денег, если старые купюры не примут.
Главная рекомендация эксперта — избегать обмена валюты "с рук". В России такие операции запрещены законом и грозят административной или уголовной ответственностью. Покупать и продавать валюту можно только через уполномоченные банки, желательно в крупных отделениях, а не в сомнительных пунктах на окраинах.
 
