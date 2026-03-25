Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии заявил о глубочайшем за 20 лет кризисе в экономике - 25.03.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии заявил о глубочайшем за 20 лет кризисе в экономике
2026-03-25T05:33+0300
экономика
мировая экономика
молдавия
нацбанк
КИШИНЕВ, 25 мар - ПРАЙМ. Экономика Молдавии переживает глубочайший за 20 лет кризис, доказательством служит уровень инфляции и дефицит бюджета, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. В конце декабря депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердили в окончательном чтении государственный бюджет республики на 2026 год с дефицитом 1,2 миллиарда долларов. "Я как человек, который имеет опыт в экономике, в управлении правительством, государством в целом, считаю, что за последние 20-25 лет с экономической точки зрения в Молдове имеем самую тяжелую ситуацию. И это глубокий кризис, а доказательством служит уровень инфляции и дефицит бюджета", - сказал Тарлев. По его словам, такого дефицита бюджета в более 20%, который принят на 2026 год, прежде не было. "Цены повышаются на все - и на нефтепродукты, и на энергетические ресурсы. Компании уходят, то есть закрываются, рабочие места сокращаются. Доходы в бюджет Молдовы поступают, в первую очередь, не от экономического развития государства, а от таможенных пошлин за импорт. Это говорит о многом", - заявил он. Тарлев отметил, что растет внешний долг и инфляция, но не покупательская способность. "И вы посмотрите, что происходит в этом году. Имеем самый большой дефицит бюджета, идет рост инфляции, который начался с февраля этого года, с большой скоростью рост цен, в том числе и рост цен на нефтепродукты, которые в последнее время мы наблюдаем, практически не предусмотрено законом бюджета увеличение заработной платы, например, учителям, врачам, или увеличение пенсии", - подчеркнул он. По его мнению, ситуация архитяжелая, и нужны срочные меры по выходу из экономического кризиса в стране. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
05:33 25.03.2026
 
