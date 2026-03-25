Энергопотребление в России выросло на 2,5 процента - 25.03.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление в России выросло на 2,5 процента
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,5%, в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС - без учета изолированных территорий) - на 2,6%, заявил журналистам глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий. "По ЕЭС - 2,6%. По самой России - 2,5% по данным на 23 марта", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Ранее в феврале Опадчий говорил, что энергопотребление в России с начала года, учитывая погодный фактор, увеличилось на 4,3%. По итогам 2025 года потребление электроэнергии в единой энергосистеме России составило 1,161 трлн кВт-ч, что на 0,8% ниже, чем в 2024 году.
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 2,5%, в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС - без учета изолированных территорий) - на 2,6%, заявил журналистам глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий.
"По ЕЭС - 2,6%. По самой России - 2,5% по данным на 23 марта", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в феврале Опадчий говорил, что энергопотребление в России с начала года, учитывая погодный фактор, увеличилось на 4,3%.
По итогам 2025 года потребление электроэнергии в единой энергосистеме России составило 1,161 трлн кВт-ч, что на 0,8% ниже, чем в 2024 году.
 
