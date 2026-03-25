Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии признали снижение эффективности ракет Patriot - 25.03.2026, ПРАЙМ
В Еврокомиссии признали снижение эффективности ракет Patriot
В Еврокомиссии признали снижение эффективности ракет Patriot

Еврокомиссар Кубилюс: эффективность ракет Patriot против российских ракет снизилась

БРЮССЕЛЬ, 24 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что эффективность ракет Patriot против российских баллистических ракет снизилась.
"Для борьбы с баллистическими ракетами украинцы обычно использовали системы Patriot. В самом начале прошлого (2025 - ред.) года эффективность систем Patriot была около 40%, но россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность (Patriot - ред.) снизилась", - сказал он в ходе интервью газете Politico.
Кубилюс добавил, что теперь для того, чтобы сбить одну российскую баллистическую ракету, нужно использовать две или три ракеты Patriot PAC-III.
"Таким образом, украинцам нужно (их) около 2 тысяч в год, возможно, больше... Общее производство в США в настоящий момент, по открытым источникам, составляет 750 в год. Таким образом, математика говорит очень ясно", - подчеркнул еврокомиссар.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что возможности ПВО Украины в связи истощением запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot, которые активно используют США и Израиль против ударов Ирана, резко снижаются и в скором времени могут обнулиться.
 
