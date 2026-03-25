Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе

Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании | 25.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. "Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на юго-восточную Азию, северо-восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу", - приводит слова Савана о ситуации с топливом в мире газета Guardian. По словам главы Shell, кризис на Ближнем Востоке уже повлиял на поставки авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Следующими под давлением могут оказаться дизельное топливо, а затем и бензин, поскольку в США и Европе начнется летний сезон поездок, добавил он.

