Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе - 25.03.2026, ПРАЙМ
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе
Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T18:38+0300
2026-03-25T18:38+0300
газ
мировая экономика
ближний восток
сша
европа
shell
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. "Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на юго-восточную Азию, северо-восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу", - приводит слова Савана о ситуации с топливом в мире газета Guardian. По словам главы Shell, кризис на Ближнем Востоке уже повлиял на поставки авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Следующими под давлением могут оказаться дизельное топливо, а затем и бензин, поскольку в США и Европе начнется летний сезон поездок, добавил он.
ближний восток
сша
европа
газ, мировая экономика, ближний восток, сша, европа, shell
Газ, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ЕВРОПА, Shell
18:38 25.03.2026
 
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе

Глава Shell Саван предупредил Европу о нехватке топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
"Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на юго-восточную Азию, северо-восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу", - приводит слова Савана о ситуации с топливом в мире газета Guardian.
По словам главы Shell, кризис на Ближнем Востоке уже повлиял на поставки авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Следующими под давлением могут оказаться дизельное топливо, а затем и бензин, поскольку в США и Европе начнется летний сезон поездок, добавил он.
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть
23 марта, 22:54
 
ГазМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАЕВРОПАShell
 
 
