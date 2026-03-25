https://1prime.ru/20260325/evropa-868616870.html
Глава Shell предупредил о дефиците топлива в Европе
Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T18:38+0300
газ
мировая экономика
ближний восток
сша
европа
shell
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Европа в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, предупредил глава британо-нидерландской энергетической компании Shell. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. "Южная Азия первая почувствовала на себе всю тяжесть ситуации. Затем это перешло на юго-восточную Азию, северо-восточную Азию, а затем, по мере приближения апреля, все больше и больше на Европу", - приводит слова Савана о ситуации с топливом в мире газета Guardian. По словам главы Shell, кризис на Ближнем Востоке уже повлиял на поставки авиационного топлива, цена на которое с начала конфликта выросла вдвое. Следующими под давлением могут оказаться дизельное топливо, а затем и бензин, поскольку в США и Европе начнется летний сезон поездок, добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
Глава Shell Саван предупредил Европу о нехватке топлива из-за кризиса на Ближнем Востоке