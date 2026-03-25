Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ

Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ - 25.03.2026, ПРАЙМ

Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ

В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, официальных запросов техники от Вашингтона так и не | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T21:53+0300

2026-03-25T21:53+0300

2026-03-25T21:53+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, официальных запросов техники от Вашингтона так и не было, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива. "Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации", - приводит издание слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По данным газеты, Вашингтон не передавал союзникам никаких официальных запросов о содействии техникой. Как отмечает издание, заявления властей США сбивают с толку, из-за этого вопрос разблокировки судоходства по проливу зашел в тупик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

https://1prime.ru/20260325/ssha-868622781.html

сша

ормузский пролив

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, politico, нато