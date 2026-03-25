Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ - 25.03.2026, ПРАЙМ
Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ
Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ - 25.03.2026, ПРАЙМ
Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ
В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, официальных запросов техники от Вашингтона так и не | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:53+0300
2026-03-25T21:53+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, официальных запросов техники от Вашингтона так и не было, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива. "Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации", - приводит издание слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По данным газеты, Вашингтон не передавал союзникам никаких официальных запросов о содействии техникой. Как отмечает издание, заявления властей США сбивают с толку, из-за этого вопрос разблокировки судоходства по проливу зашел в тупик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
мировая экономика, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, politico, нато
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ИРАН, Дональд Трамп, Politico, НАТО
21:53 25.03.2026
 
Просьбы по Ормузскому проливу поставили Европу в тупик, пишут СМИ

Politico: в Европе не понимают, чего США хотят от них в вопросе по Ормузскому проливу

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Европе до сих пор не понимают, каких мер от них добиваются США в вопросе разблокировки Ормузского пролива, официальных запросов техники от Вашингтона так и не было, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива.
"Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности, и не только в этой ситуации", - приводит издание слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По данным газеты, Вашингтон не передавал союзникам никаких официальных запросов о содействии техникой.
Как отмечает издание, заявления властей США сбивают с толку, из-за этого вопрос разблокировки судоходства по проливу зашел в тупик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Мировая экономикаСШАОрмузский проливИРАНДональд ТрампPoliticoНАТО
 
 
