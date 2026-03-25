Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости повышения цен на яйца - 25.03.2026, ПРАЙМ
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости повышения цен на яйца
2026-03-25T07:37+0300
07:37 25.03.2026
 
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости повышения цен на яйца

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца перед Пасхой

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупных ритейлеров о недопустимости "необоснованного" повышения цен на куриные яйца, а также на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед Пасхой, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупных ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца, и продукцию, которая пользуется повышенным спросом накануне Пасхи. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах", - рассказали в пресс-службе ведомства газете "Известия".
Как рассказали изданию в пресс-службе ФАС, при обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования, а в случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям. Там добавили, что постоянно следят за стоимостью продуктов питания.
 
