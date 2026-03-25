"Голову откусит": в Финляндии жестко высказались о шаге против России - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Голову откусит": в Финляндии жестко высказались о шаге против России
"Голову откусит": в Финляндии жестко высказались о шаге против России - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Голову откусит": в Финляндии жестко высказались о шаге против России
Финские власти столкнутся с жесткими протестами среди населения, если допустят энергетический кризис, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:54+0300
2026-03-25T21:54+0300
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Финские власти столкнутся с жесткими протестами среди населения, если допустят энергетический кризис, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X."Если вы позволите нашей стране, вслед за Германией и всем Евросоюзом, погрузиться в полномасштабный энергетический кризис, который поджидает нас уже этой осенью и зимой, финское население вам откусит голову", — написал он.Профессор сравнил поведение финнов со "стадом овец", но отметил, что "все же есть пределы тому, что они готовы терпеть".Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027-го, а запрет на импорт трубопроводного газа — с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов своего импорта. Еврокомиссия планировала 15 апреля обсудить план по запрету импорта российской нефти, однако эта инициатива была исключено из списка запланированных, и новая дата пока не определена.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260322/rossiya-868540993.html
запад
финляндия
германия
запад, финляндия, германия, владимир путин, ес
ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, ЕС
21:54 25.03.2026
 
"Голову откусит": в Финляндии жестко высказались о шаге против России

Малинен: финны взбунтуются против властей, если те допустят энергетический кризис

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Финские власти столкнутся с жесткими протестами среди населения, если допустят энергетический кризис, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Если вы позволите нашей стране, вслед за Германией и всем Евросоюзом, погрузиться в полномасштабный энергетический кризис, который поджидает нас уже этой осенью и зимой, финское население вам откусит голову", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
22 марта, 21:17
Профессор сравнил поведение финнов со "стадом овец", но отметил, что "все же есть пределы тому, что они готовы терпеть".
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027-го, а запрет на импорт трубопроводного газа — с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17 процентов своего импорта. Еврокомиссия планировала 15 апреля обсудить план по запрету импорта российской нефти, однако эта инициатива была исключено из списка запланированных, и новая дата пока не определена.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой
22 марта, 21:07
 
ЗАПАДФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинЕС
 
 
