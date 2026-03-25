Попавший под санкции журналист рассказал, за что его преследуют во Франции

Попавший под санкции журналист рассказал, за что его преследуют во Франции - 25.03.2026, ПРАЙМ

Попавший под санкции журналист рассказал, за что его преследуют во Франции

Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, рассказал в беседе с РИА Новости, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи, в... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T02:19+0300

2026-03-25T02:19+0300

2026-03-25T02:19+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции Евросоюза, рассказал в беседе с РИА Новости, что его преследуют во Франции за репортажи из Бучи, в которых он раскрыл провокацию, организованную киевским режимом. Ранее Боке рассказал РИА Новости, как подвергся пыткам во Франции из-за репортажей из Донбасса, а также сообщил, что его пожилых родителей выселяют из их дома во Франции из-за санкций. "Я оказался в Буче. И именно здесь я стал свидетелем того, как тела вытаскивали из грузовиков. Вся постановка, которая была сделана, я был там, я был на месте. Затем казни, ведь они (ВСУ – ред.) казнили заключенных. Я был свидетелем этого", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, почему, по его мнению, он попал в санкционный список. После серии репортажей, в которых Боке раскрыл провокацию, организованную в Буче, он вернулся во Францию. "Французские СМИ меня нашли и спросили, как все это было. Я рассказал, и вот мое свидетельство облетело весь мир. А уже на следующей неделе обернулось против меня. Во Франции меня объявили лжецом", - сказал Боке. Французский журналист отметил, что в современной Франции фактически нет свободы слова. "Раньше, когда вы говорили правду, например, в социальных сетях, это называлось свободой слова. Но (французский президент Эммануэль – ред.) Макрон сказал, что если мы говорим какие-то вещи, противоречащие позиции французского правительства, то мы можем предстать перед судом, нас могут обвинить в дезинформации, в оправдании преступлений", - пояснил собеседник агентства. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

франция

рф

донбасс

общество , мировая экономика, франция, рф, донбасс, ес, всу, минобороны рф