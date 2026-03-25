В России за два месяца выросла добыча газа

В России за два месяца выросла добыча газа - 25.03.2026, ПРАЙМ

В России за два месяца выросла добыча газа

Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-феврале 2026 года выросла на 17% к тому же периоду прошлого года, до 129,2 миллиарда | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T19:03+0300

2026-03-25T19:03+0300

2026-03-25T19:35+0300

газ

россия

росстат

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-феврале 2026 года выросла на 17% к тому же периоду прошлого года, до 129,2 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за первые два месяца 2026 года выросла на 10,4%, до 112 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период снизилась на 0,8%, до 17,2 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа в прошлом месяце составила 129,2 миллиарда кубометров. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года (110 миллиардов кубометров). Добыча горючего природного газа (газа естественного) только в феврале в месячном выражении снизилась на 6,3%, а в годовом - выросла на 13,8%, до 53,9 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце снизилась на 9,5% по сравнению с январем текущего года и на 1,6% по сравнению с февралем 2025 года, до 8,2 миллиарда кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.

газ, россия, росстат