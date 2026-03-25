Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за два месяца выросла добыча газа - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/gaz-868617685.html
В России за два месяца выросла добыча газа
2026-03-25T19:03+0300
2026-03-25T19:35+0300
газ
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5d0ac54dc6b856e0525379ff46c54508.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859677544_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb42f7ed9cb79f0427e31466893ec675.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:03 25.03.2026 (обновлено: 19:35 25.03.2026)
 
В России за два месяца выросла добыча газа

Росстат: добыча газа в России в январе-феврале выросла на 17%

© РИА Новости . Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-феврале 2026 года выросла на 17% к тому же периоду прошлого года, до 129,2 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) за первые два месяца 2026 года выросла на 10,4%, до 112 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период снизилась на 0,8%, до 17,2 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа в прошлом месяце составила 129,2 миллиарда кубометров. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года (110 миллиардов кубометров).
Добыча горючего природного газа (газа естественного) только в феврале в месячном выражении снизилась на 6,3%, а в годовом - выросла на 13,8%, до 53,9 миллиарда кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа в прошлом месяце снизилась на 9,5% по сравнению с январем текущего года и на 1,6% по сравнению с февралем 2025 года, до 8,2 миллиарда кубометров.
В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2%, до 663 миллиардов кубометров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала