Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/gosduma-868599884.html
В Госдуме поддержали создание сети "белых" банкоматов в России
В Госдуме поддержали создание сети "белых" банкоматов в России
Создание сети "белых" банкоматов в России - это хорошая идея, их установление позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги, сообщил РИА Новости... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T03:46+0300
финансы
россия
банки
рф
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868599884.jpg?1774399615
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
В Госдуме поддержали создание сети "белых" банкоматов в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Создание сети "белых" банкоматов в России - это хорошая идея, их установление позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин рассказал, что объединение создаст в РФ сеть "белых банкоматов", к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату.
"Поддерживаю абсолютно, считаю, что это хорошая идея. Установление "белых" банкоматов позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги", - сказал Аксаков.
Депутат добавил, что банкам такая сеть поможет сэкономить. "Банки сэкономят, им не надо будет покупать банкоматы, устанавливать их, причем устанавливать в тех местах, где проживает мало граждан и там приходится оказывать небольшой объем услуг. Это для них зачастую низкорентабельно. А здесь они выиграют, поскольку они будут заключать соглашение с "Росинкас" и за небольшую плату вступать в эту сеть", - уточнил Аксаков.
Как пояснял Верейкин, банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов.
Президент "Росинкас" указывал, что при реализации такого эксперимента для россиян вырастет физическая доступность устройств. А для для клиентов банков, которые подключатся к такой сети, "снятие и внесение наличных будет без комиссии".
 
ФинансыРОССИЯБанкиРФАнатолий АксаковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала