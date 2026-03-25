Госдума отклонила законопроект о реформировании института банкротства юрлиц - 25.03.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила законопроект о реформировании института банкротства юрлиц
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на реформирование института банкротства юридических лиц, в том числе расширение реабилитационных... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T14:46+0300
финансы
банки
госдума
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на реформирование института банкротства юридических лиц, в том числе расширение реабилитационных механизмов в отношении них. Документ был внесен экс-депутатом Госдумы Ириной Чирковой ещё в 2021 году, в период исполнения ею депутатских полномочий. Он, в частности, вводил такую реабилитационную процедуру, как реструктуризация долгов, направленную на восстановление платежеспособности должника и сохранение бизнеса. При этом предполагалась сохранить процедуры внешнего управления и финансового оздоровления. Кроме того, предлагалось изменение порядка проведения торгов для продажи имущества организации-должника, а также порядок отбора арбитражных управляющих (АУ) в дело о банкротстве. При этом предусматривалась возможность их балльного оценивания и ранжирования на основе объективных показателей, а также отбор АУ с использованием механизма случайного выбора. Помимо этого, законопроектом вводился альтернативный страхованию способ обеспечения имущественной ответственности АУ – предоставление независимой гарантии. А для саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих водилась обязанность вести рейтинг профессиональной деятельности таких управляющих. Однако профильный комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обратил внимание, что концептуальные положения законопроекта в целом утратили актуальность и не соответствуют текущей ситуации в российской экономике. А его принятие повлечет за собой нарушение баланса прав и законных интересов кредиторов и должников, что повысит кредитные риски, отразится на ставках по кредиту и замедлит темпы кредитования экономики, считает комитет. Кроме того, законопроект "не решает важную задачу предотвращения банкротства юридических лиц посредством создания санационных механизмов на основе соглашений между должником и большинством кредиторов", отмечается в заключении профильного комитета. В законопроекте также отсутствуют положения, предотвращающие продолжение организацией–должником заведомо убыточной деятельности. Помимо этого, законопроектом не решается задача повышения эффективности и создания реально действующих гарантий независимости АУ и их саморегулируемых организаций, что сохраняет риски вывода активов должника по заниженным ценам, считает комитет. Наконец, ограничения выплат из компенсационного фонда СРО АУ, по его мнению, снижает финансовую ответственность арбитражных управляющих и не создает мотивацию для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
