Названа самая активная возрастная группа вкладчиков в 2025 году - 25.03.2026, ПРАЙМ
Названа самая активная возрастная группа вкладчиков в 2025 году
2026-03-25T03:07+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Вклады в России в 2025 году чаще всего открывали мужчины (60%), а самая активная возрастная группа - 25-35 лет, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "В 2025 году чаще открывали вклады в банках мужчины (60% по РФ). Максимальный "мужской перекос" в Казани (70%), наиболее сбалансированная картина в Новосибирске (55% мужчин, 45% женщин). Самая активная возрастная группа - 25-35 лет", - говорится там. Отмечается, что наиболее востребованные суммы вкладов по России - 300-450 тысяч рублей, 550-750 тысяч рублей и 750-850 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону на первое место выходят большие суммы (550-750 тысяч рублей), тогда как в остальных крупных городах предпочтение отдается диапазону 350-450 тысяч рублей. "По срокам доминируют короткие вклады: 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - эта структура одинакова во всех регионах", - также говорится в исследовании. В нем приняли участие более 2000 россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Челябинске.
03:07 25.03.2026
 
