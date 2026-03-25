https://1prime.ru/20260325/gruppa-868599147.html
Названа самая активная возрастная группа вкладчиков в 2025 году
Вклады в России в 2025 году чаще всего открывали мужчины (60%), а самая активная возрастная группа - 25-35 лет, сообщается в исследовании финансового... | 25.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
казань
новосибирск
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868599147.jpg?1774397246
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Вклады в России в 2025 году чаще всего открывали мужчины (60%), а самая активная возрастная группа - 25-35 лет, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"В 2025 году чаще открывали вклады в банках мужчины (60% по РФ). Максимальный "мужской перекос" в Казани (70%), наиболее сбалансированная картина в Новосибирске (55% мужчин, 45% женщин). Самая активная возрастная группа - 25-35 лет", - говорится там.
Отмечается, что наиболее востребованные суммы вкладов по России - 300-450 тысяч рублей, 550-750 тысяч рублей и 750-850 тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону на первое место выходят большие суммы (550-750 тысяч рублей), тогда как в остальных крупных городах предпочтение отдается диапазону 350-450 тысяч рублей.
"По срокам доминируют короткие вклады: 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - эта структура одинакова во всех регионах", - также говорится в исследовании.
В нем приняли участие более 2000 россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске, Челябинске.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Сравни": вклады в России в 2025 году чаще всего открывали мужчины
