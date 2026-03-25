https://1prime.ru/20260325/indija-868601549.html

Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России

2026-03-25T05:27+0300

бизнес

экономика

россия

индия

рф

владимир путин

нарендра моди

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868601549.jpg?1774405622

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов, которые едут работать в в РФ, но это зависит от спроса российской стороны, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе. "Все зависит от спроса со стороны России, потому что, как я уже говорил, много людей хотят приехать сюда... Какие бы навыки вам ни понадобились, мы готовы устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей", - сказал Пизе в беседе с агентством. Глава департамента отметил, что в Индии немало талантливых специалистов, а также институтов профессиональной подготовки. "Более того, у нас есть институты, специально предназначенные для зарубежного рынка", - поделился Пизе. Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря 2025 года посетил Индию по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы. Индийский посол в России Винай Кумар в интервью РИА Новости в конце прошлого года говорил, что в России трудились порядка 70-80 тысяч рабочих из республики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

