Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России
Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России
Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов, которые едут работать в в РФ, но это зависит от спроса российской стороны, заявил РИА Новости глава... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T05:27+0300
2026-03-25T05:27+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов, которые едут работать в в РФ, но это зависит от спроса российской стороны, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе. "Все зависит от спроса со стороны России, потому что, как я уже говорил, много людей хотят приехать сюда... Какие бы навыки вам ни понадобились, мы готовы устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей", - сказал Пизе в беседе с агентством. Глава департамента отметил, что в Индии немало талантливых специалистов, а также институтов профессиональной подготовки. "Более того, у нас есть институты, специально предназначенные для зарубежного рынка", - поделился Пизе. Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря 2025 года посетил Индию по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы. Индийский посол в России Винай Кумар в интервью РИА Новости в конце прошлого года говорил, что в России трудились порядка 70-80 тысяч рабочих из республики.
индия
рф
бизнес, россия, индия, рф, владимир путин, нарендра моди, мид
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Нарендра Моди, МИД
05:27 25.03.2026
 
Индия готова увеличить число трудовых мигрантов в России

МИД Индии: Индия готова увеличить число трудовых мигрантов, которые едут работать в Россию

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индия готова увеличить количество трудовых мигрантов, которые едут работать в в РФ, но это зависит от спроса российской стороны, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам миграционной политики и социального обеспечения индийского МИД Прашант Пизе.
"Все зависит от спроса со стороны России, потому что, как я уже говорил, много людей хотят приехать сюда... Какие бы навыки вам ни понадобились, мы готовы устранить пробелы в квалификации, и, соответственно, если возникнет потребность в специалистах разных областей, мы сможем направить к вам нужных людей", - сказал Пизе в беседе с агентством.
Глава департамента отметил, что в Индии немало талантливых специалистов, а также институтов профессиональной подготовки.
"Более того, у нас есть институты, специально предназначенные для зарубежного рынка", - поделился Пизе.
Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря 2025 года посетил Индию по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы. Индийский посол в России Винай Кумар в интервью РИА Новости в конце прошлого года говорил, что в России трудились порядка 70-80 тысяч рабочих из республики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯРФВладимир ПутинНарендра МодиМИД
 
 
