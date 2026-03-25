Дмитриев назвал Индию отличным партнером России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Индия - отличный партнер России. "Индия - отличный партнер России, очень мудрая", - написал Дмитриев в соцсети X. Такими словами глава РФПИ прокомментировал новость о закупке Индией 60 миллионов баррелей российской нефти за апрель. Ранее Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта, а затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
