Дмитриев назвал Индию отличным партнером России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал Индию отличным партнером России
2026-03-25T13:04+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Индия - отличный партнер России. "Индия - отличный партнер России, очень мудрая", - написал Дмитриев в соцсети X. Такими словами глава РФПИ прокомментировал новость о закупке Индией 60 миллионов баррелей российской нефти за апрель. Ранее Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта, а затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дмитриев назвал Индию отличным партнером России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯВАШИНГТОНСШАКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
