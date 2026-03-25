https://1prime.ru/20260325/inflyatsiya-868617839.html
В Минэкономразвития сообщили об уровне инфляции в России
Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
2026-03-25T19:09+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868496698_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_dc5df32d36c5edf6ddb1a2dd0b826122.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 17 по 23 марта выросли на 0,07% после роста на 0,05% за период с 11 по 16 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,03%, на остальные продукты питания - на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,2%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,3%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868496698_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6866aa03a77e23a54b24486d5eee1b8e.jpg
Минэкономразвития: инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении
