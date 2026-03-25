В Минэкономразвития сообщили об уровне инфляции в России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260325/inflyatsiya-868617839.html
В Минэкономразвития сообщили об уровне инфляции в России
2026-03-25T19:09+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868496698_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_dc5df32d36c5edf6ddb1a2dd0b826122.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 17 по 23 марта выросли на 0,07% после роста на 0,05% за период с 11 по 16 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,03%, на остальные продукты питания - на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,2%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,3%.
https://1prime.ru/20260324/nabiullina-868589629.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/14/868496698_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6866aa03a77e23a54b24486d5eee1b8e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
В Минэкономразвития сообщили об уровне инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 17 по 23 марта выросли на 0,07% после роста на 0,05% за период с 11 по 16 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,03%, на остальные продукты питания - на 0,08%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,2%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,3%.
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала