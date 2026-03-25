В Минэкономразвития сообщили об уровне инфляции в России

Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

2026-03-25T19:09+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 марта составила 5,83% в годовом выражении против 5,79% на 16 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 17 по 23 марта выросли на 0,07% после роста на 0,05% за период с 11 по 16 марта. Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,03%, на остальные продукты питания - на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,2%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,3%.

