В ГД предложили снижать первый взнос по ипотеке для специалистов в регионах

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил снижать первый взнос по ипотеке для молодых специалистов, работающих в регионах РФ. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T19:19+0300
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил снижать первый взнос по ипотеке для молодых специалистов, работающих в регионах РФ. Он отметил, что первоначальный взнос - главный барьер для молодых людей, которые хотят приобрести жилье. "Для тех молодых специалистов, которые готовы ехать в муниципалитеты и работать там от пяти лет и больше по необходимым специальностям, которые нужны администрации муниципалитета, в том числе госучреждениям, первоначальный взнос (по ипотеке - ред.) снижать", - сказал Метелев в ходе круглого стола. Он подчеркнул, что предложение обсуждается с правительством, и динамика обсуждения складывается позитивная. "Расходов для государства здесь нет, это просто переструктурирование инструментов, которые сегодня есть", - подчеркнул Метелев. По словам парламентария, сегодня очень остро стоит вопрос привлечения молодежи в села и муниципалитеты в целом. "Важно создать там для начинающих специалистов условия, конкурирующие с жизнью в столичных городах, и помогать решать жилищные вопросы. Для молодых людей сумма первоначального ипотечного взноса часто бывает неподъемной", - добавил он. Депутат считает, что нужны адресные, гибкие решения.
