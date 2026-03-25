В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране
В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране
США выразили нежелание поддерживать инициативы, связанные с помощью Украине, что связано с действиями лидеров Европы в ситуации с конфликтом в Иране, сообщает... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T06:43+0300
2026-03-25T06:43+0300
2026-03-25T06:43+0300
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. США выразили нежелание поддерживать инициативы, связанные с помощью Украине, что связано с действиями лидеров Европы в ситуации с конфликтом в Иране, сообщает Telegraph. "Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, <…> ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины", — говорится в материале.Согласно изданию, европейские страны стараются избежать участия в военном противостоянии с Ираном, что позволяет Соединенным Штатам, в свою очередь, отстраниться от украинской проблематики. В минувший вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил недовольство нехваткой внимания американского президента к вопросу Украины на фоне действий против Ирана. Ранее Financial Times, ссылаясь на европейского дипломата, сообщила, что в ЕС заявили, что ситуация на Ближнем Востоке значительно отвлекла политическое внимание от Украины, назвав это катастрофой для Евросоюза и Киева. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских лиц. В ответ Иран атакует израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке. Из-за ситуации наблюдаются увеличение цен на топливо в большинстве стран мира, так как Ормузский пролив, основной путь для экспорта нефти и сжиженного газа из Персидского залива, фактически заблокирован.
иран
сша
украина
мировая экономика, общество , иран, сша, украина, александр стубб, ес, financial times
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, УКРАИНА, Александр Стубб, ЕС, Financial Times
В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране
Telegraph: ЕС может спровоцировать США на отказ от помощи Украине