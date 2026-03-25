В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране
2026-03-25T06:43+0300
https://1prime.ru/20260324/ssha-868573533.html
https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html
https://1prime.ru/20260324/iran-868594790.html
06:43 25.03.2026
 
В Британии заговорили об ударе по Киеву из-за происходящего в Иране

Telegraph: ЕС может спровоцировать США на отказ от помощи Украине

МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. США выразили нежелание поддерживать инициативы, связанные с помощью Украине, что связано с действиями лидеров Европы в ситуации с конфликтом в Иране, сообщает Telegraph.
"Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, <…> ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану
Вчера, 07:13
Согласно изданию, европейские страны стараются избежать участия в военном противостоянии с Ираном, что позволяет Соединенным Штатам, в свою очередь, отстраниться от украинской проблематики.
В минувший вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил недовольство нехваткой внимания американского президента к вопросу Украины на фоне действий против Ирана.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану
Вчера, 07:04
Ранее Financial Times, ссылаясь на европейского дипломата, сообщила, что в ЕС заявили, что ситуация на Ближнем Востоке значительно отвлекла политическое внимание от Украины, назвав это катастрофой для Евросоюза и Киева.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских лиц. В ответ Иран атакует израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке. Из-за ситуации наблюдаются увеличение цен на топливо в большинстве стран мира, так как Ормузский пролив, основной путь для экспорта нефти и сжиженного газа из Персидского залива, фактически заблокирован.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
NYT назвала требования Ирана для мира с США
Вчера, 21:12
 
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАУКРАИНААлександр СтуббЕСFinancial Times
 
 
