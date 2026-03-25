"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/iran-868603259.html
"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране
"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране
Дальнейшее обострение военного конфликта с Ираном может стать настоящей катастрофой для Вашингтона, предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T07:17+0300
2026-03-25T07:17+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
вашингтон
fox news
the wall street journal
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Дальнейшее обострение военного конфликта с Ираном может стать настоящей катастрофой для Вашингтона, предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на платформе X. "Но худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа", — написал он.Дэвис отмечает, что такие действия могут значительно повысить издержки для США, особенно в случае, если Иран сможет отбить атаку на остров Харк. Кроме того, даже если операция будет успешной, это не окажет стратегического влияния на развитие ситуации, увеличив лишь расходы для американских властей. Вчера журналистка Fox News сообщила, что одному из командующих 82-й воздушно-десантной дивизии США отдан приказ на развертывание на Ближнем Востоке. Тем временем, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации, Пентагон рассматривает возможность размещения в регионе бригадной боевой группы из этой дивизии, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже четвертую неделю. За это время стороны неоднократно обменивались ударами. Тель-Авив определил своей задачей не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о своей готовности защищаться и пока не видит целесообразности в возобновлении переговоров.
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , иран, сша, вашингтон, fox news, the wall street journal
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Fox News, The Wall Street Journal
07:17 25.03.2026
 
"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране

Дэвис: эскалация войны против Ирана может грозить Вашингтону катастрофой

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИВоинствующий Трамп
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Воинствующий Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Дальнейшее обострение военного конфликта с Ираном может стать настоящей катастрофой для Вашингтона, предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на платформе X.
"Но худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа", — написал он.
Дэвис отмечает, что такие действия могут значительно повысить издержки для США, особенно в случае, если Иран сможет отбить атаку на остров Харк. Кроме того, даже если операция будет успешной, это не окажет стратегического влияния на развитие ситуации, увеличив лишь расходы для американских властей.
Вчера журналистка Fox News сообщила, что одному из командующих 82-й воздушно-десантной дивизии США отдан приказ на развертывание на Ближнем Востоке. Тем временем, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации, Пентагон рассматривает возможность размещения в регионе бригадной боевой группы из этой дивизии, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже четвертую неделю. За это время стороны неоднократно обменивались ударами. Тель-Авив определил своей задачей не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о своей готовности защищаться и пока не видит целесообразности в возобновлении переговоров.
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАВАШИНГТОНFox NewsThe Wall Street Journal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала