https://1prime.ru/20260325/iran-868603259.html

"Заставить подчиниться": в США выступили с резким заявлением об Иране

Дальнейшее обострение военного конфликта с Ираном может стать настоящей катастрофой для Вашингтона, предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T07:17+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

вашингтон

fox news

the wall street journal

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png

МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Дальнейшее обострение военного конфликта с Ираном может стать настоящей катастрофой для Вашингтона, предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на платформе X. "Но худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа", — написал он.Дэвис отмечает, что такие действия могут значительно повысить издержки для США, особенно в случае, если Иран сможет отбить атаку на остров Харк. Кроме того, даже если операция будет успешной, это не окажет стратегического влияния на развитие ситуации, увеличив лишь расходы для американских властей. Вчера журналистка Fox News сообщила, что одному из командующих 82-й воздушно-десантной дивизии США отдан приказ на развертывание на Ближнем Востоке. Тем временем, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации, Пентагон рассматривает возможность размещения в регионе бригадной боевой группы из этой дивизии, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято. Кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже четвертую неделю. За это время стороны неоднократно обменивались ударами. Тель-Авив определил своей задачей не допустить приобретения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты угрожают уничтожить военный потенциал Ирана и призывают граждан свергнуть режим. Иран, в свою очередь, заявил о своей готовности защищаться и пока не видит целесообразности в возобновлении переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

