"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о жесткой провокации Трампа против Ирана - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о жесткой провокации Трампа против Ирана
2026-03-25T07:24+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
fox news
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп использует заявленные переговоры с Ираном как прикрытие для отправки войск на Ближний Восток, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он поделился своим мнением на YouTube-канале. "Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением", — сказал он.Журналист полагает, что истинным мотивом переговоров является подготовка к наземной операции в Иране. Вчера Fox News сообщила, что командование 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил, что, вместе с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером, участвует в переговорах с Ираном. По его словам, они были возобновлены в воскресенье, что свидетельствует о серьезных намерениях Тегерана найти решение конфликта. Однако председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, опроверг наличие переговоров, заявив, что подобные новости созданы для манипуляции рынками. С 28 февраля США и Израиль начали военные удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирного населения. В ответ Иран также наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Fox News
© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп использует заявленные переговоры с Ираном как прикрытие для отправки войск на Ближний Восток, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он поделился своим мнением на YouTube-канале.
"Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением", — сказал он.
Журналист полагает, что истинным мотивом переговоров является подготовка к наземной операции в Иране.
Вчера Fox News сообщила, что командование 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил, что, вместе с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером, участвует в переговорах с Ираном. По его словам, они были возобновлены в воскресенье, что свидетельствует о серьезных намерениях Тегерана найти решение конфликта. Однако председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, опроверг наличие переговоров, заявив, что подобные новости созданы для манипуляции рынками.
С 28 февраля США и Израиль начали военные удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирного населения. В ответ Иран также наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
