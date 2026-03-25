https://1prime.ru/20260325/iran-868605911.html
В Иране резко отреагировали на заявление Трампа о переговорах
2026-03-25T11:14+0300
сша
иран
тегеран
дональд трамп
sky news
new york times
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о якобы успешных переговорах с Тегераном, сообщает Sky News. "Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог", — сказал он.Зольфагари отметил, что стратегическая мощь Соединенных Штатов, на которую ссылался американский лидер, обернулась "стратегическим провалом". "Дошли ли ваши внутренние конфликты до той стадии, что вы ведете переговоры сами с собой?" — отметил он.С 28 февраля продолжается военная кампания США и Израиля против исламской республики, в ходе которой стороны регулярно обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что между сторонами достигнуто соглашение о перемирии, и дал указание на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам в Иране. Однако в Тегеране опровергли факт ведения каких-либо переговоров. Мохаммад-Багер Галибаф, председатель парламента Ирана, заявил, что президент США распространяет недостоверную информацию для влияния на рынки. Сегодня газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. В него входят требования отказаться от ядерной программы, поддержки прокси-групп, открыть Ормузский пролив и ограничить количество и дальность ракет. В обмен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирной ядерной программы, включая проект на АЭС "Бушер".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, Sky News, New York Times, АЭС "Бушер"
Зольфагари жестко ответил на слова Трампа об успешных переговорах с Ираном