В Иране резко отреагировали на заявление Трампа о переговорах

Официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари резко отреагировал на заявление президента США Дональда...

2026-03-25T11:14+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о якобы успешных переговорах с Тегераном, сообщает Sky News. "Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог", — сказал он.Зольфагари отметил, что стратегическая мощь Соединенных Штатов, на которую ссылался американский лидер, обернулась "стратегическим провалом". "Дошли ли ваши внутренние конфликты до той стадии, что вы ведете переговоры сами с собой?" — отметил он.С 28 февраля продолжается военная кампания США и Израиля против исламской республики, в ходе которой стороны регулярно обмениваются ударами. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что между сторонами достигнуто соглашение о перемирии, и дал указание на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам в Иране. Однако в Тегеране опровергли факт ведения каких-либо переговоров. Мохаммад-Багер Галибаф, председатель парламента Ирана, заявил, что президент США распространяет недостоверную информацию для влияния на рынки. Сегодня газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Вашингтон якобы предложил Тегерану план из 15 пунктов для разрешения конфликта. В него входят требования отказаться от ядерной программы, поддержки прокси-групп, открыть Ормузский пролив и ограничить количество и дальность ракет. В обмен США предлагают отмену санкций и содействие в развитии мирной ядерной программы, включая проект на АЭС "Бушер".

