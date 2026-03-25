https://1prime.ru/20260325/iran-868615276.html
СМИ: Иран отклонил предложение США по завершению конфликта
СМИ: Иран отклонил предложение США по завершению конфликта - 25.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Иран отклонил предложение США по завершению конфликта
Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:41+0300
2026-03-25T17:41+0300
2026-03-25T17:41+0300
сша
иран
ближний восток
new york times
ТЕГЕРАН, 25 мар - ПРАЙМ. Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов. "Иран отклонил предложение США, выдвинул пять условий для завершения навязанной войны", - говорится в сообщении телеканала. Как отметил вещатель, Тегеран настаивает на том, чтобы конфликт завершился на его условиях, в том числе касающихся временных рамок. "Иран закончит войну, когда решит сделать это и когда его условия будут удовлетворены", - сказал собеседник телеканала. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
ближний восток
сша, иран, ближний восток, new york times
США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, New York Times
СМИ: Иран отклонил предложение США по завершению конфликта
Press TV: Иран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои условия
ТЕГЕРАН, 25 мар - ПРАЙМ. Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои условия для этого, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times
со ссылкой на источники сообщила, что США
направили Ирану
мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
, состоящий из 15 пунктов.
"Иран отклонил предложение США, выдвинул пять условий для завершения навязанной войны", - говорится в сообщении телеканала.
Как отметил вещатель, Тегеран
настаивает на том, чтобы конфликт завершился на его условиях, в том числе касающихся временных рамок.
"Иран закончит войну, когда решит сделать это и когда его условия будут удовлетворены", - сказал собеседник телеканала.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.