СМИ: Иран выдвинул США условия завершения конфликта
Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:42+0300
ТЕГЕРАН, 25 мар - ПРАЙМ. Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над Ормузским проливом, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов. Иранские вещатель Press TV сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои пять условий для этого. "Полная остановка агрессии и убийств, совершаемых врагом. Создание конкретных механизмов для того, чтобы война в отношении Исламской Республики не повторилась. Гарантированные и четко определенные выплаты за ущерб, понесенный в ходе войны, и репарации", - говорится в сообщении. Кроме того, Тегеран требует от Вашингтона завершения войны "на всех фронтах и для всех групп сопротивления" по всему региону и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом и гарантий этого.По словам источника телеканала, Иран связался со всеми посредниками, заявив, что прекращение огня возможно при принятии противоположной стороной этих условий."Никаких переговоров до этого не будет", - сказал собеседник иранского телевидения.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Press TV: Иран требует от США компенсаций за войну и гарантий, что она не повторится
