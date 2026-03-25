СМИ: Иран выдвинул США условия завершения конфликта - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/iran-868615425.html
СМИ: Иран выдвинул США условия завершения конфликта
Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:42+0300
2026-03-25T18:18+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg
17:42 25.03.2026 (обновлено: 18:18 25.03.2026)
 
СМИ: Иран выдвинул США условия завершения конфликта

Press TV: Иран требует от США компенсаций за войну и гарантий, что она не повторится

© fotolia.com / ruskpp Флаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Флаги США и Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / ruskpp
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 25 мар - ПРАЙМ. Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над Ормузским проливом, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов. Иранские вещатель Press TV сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои пять условий для этого.
"Полная остановка агрессии и убийств, совершаемых врагом. Создание конкретных механизмов для того, чтобы война в отношении Исламской Республики не повторилась. Гарантированные и четко определенные выплаты за ущерб, понесенный в ходе войны, и репарации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Тегеран требует от Вашингтона завершения войны "на всех фронтах и ​​для всех групп сопротивления" по всему региону и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом и гарантий этого.
По словам источника телеканала, Иран связался со всеми посредниками, заявив, что прекращение огня возможно при принятии противоположной стороной этих условий.
"Никаких переговоров до этого не будет", - сказал собеседник иранского телевидения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала