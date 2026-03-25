https://1prime.ru/20260325/iran-868622146.html
США пригрозили "обрушить ад" на Иран, если тот не пойдет на сделку
2026-03-25T21:28+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад", если Тегеран не захочет пойти на сделку с Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад", - сказала она в ходе брифинга.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Левитт: Трамп готов обрушить ад, если Иран не пойдет на сделку