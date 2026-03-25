США пригрозили "обрушить ад" на Иран, если тот не пойдет на сделку - 25.03.2026, ПРАЙМ
США пригрозили "обрушить ад" на Иран, если тот не пойдет на сделку
Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад", если Тегеран не захочет пойти на сделку с Вашингтоном, заявила... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:28+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад", если Тегеран не захочет пойти на сделку с Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад", - сказала она в ходе брифинга.
21:28 25.03.2026
 
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад", если Тегеран не захочет пойти на сделку с Вашингтоном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение... президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад", - сказала она в ходе брифинга.
