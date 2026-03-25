"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/iran-868623670.html
"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране
"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране
Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:56+0300
2026-03-25T21:56+0300
сша
иран
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация, а в том, насколько мы близки к этому", — написал он.По словам политика, идея по отправке американских войск в исламскую республику означает, что Вашингтон "разрабатывает варианты, а не исключает их".Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. В среду New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщила, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива. В контингент, по данным издания, входят командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер, несколько десятков штабных офицеров, а также два батальона примерно по 800 человек каждый.Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США ещё не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявил ранее Корпус стражей исламской революции Ирана.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_311bd04ec003b1d5d5ff9c4314fa99de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, ближний восток
США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
21:56 25.03.2026
 
"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране

Политик Фергюсон заявил о приближении Вашингтона и Тегерана к новому витку эскалации

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация, а в том, насколько мы близки к этому", — написал он.
По словам политика, идея по отправке американских войск в исламскую республику означает, что Вашингтон "разрабатывает варианты, а не исключает их".
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. В среду New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщила, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива. В контингент, по данным издания, входят командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер, несколько десятков штабных офицеров, а также два батальона примерно по 800 человек каждый.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США ещё не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявил ранее Корпус стражей исламской революции Ирана.
СШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала