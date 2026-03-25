https://1prime.ru/20260325/iran-868623670.html

"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране

Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T21:56+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация, а в том, насколько мы близки к этому", — написал он.По словам политика, идея по отправке американских войск в исламскую республику означает, что Вашингтон "разрабатывает варианты, а не исключает их".Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. В среду New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщила, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива. В контингент, по данным издания, входят командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер, несколько десятков штабных офицеров, а также два батальона примерно по 800 человек каждый.Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США ещё не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявил ранее Корпус стражей исламской революции Ирана.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

