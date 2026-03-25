"Мы близки к этому". В Британии испугались плана США в Иране
Политик Фергюсон заявил о приближении Вашингтона и Тегерана к новому витку эскалации
© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Конфликт между США и Ираном только набирает обороты, а не ослабевает, написал британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация, а в том, насколько мы близки к этому", — написал он.
По словам политика, идея по отправке американских войск в исламскую республику означает, что Вашингтон "разрабатывает варианты, а не исключает их".
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. В среду New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщила, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива. В контингент, по данным издания, входят командир дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер, несколько десятков штабных офицеров, а также два батальона примерно по 800 человек каждый.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждала, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.
Иран готов и будет реагировать на любую угрозу всеми доступными средствами, США ещё не осознают всех возможностей и увидят их на поле боя, заявил ранее Корпус стражей исламской революции Ирана.