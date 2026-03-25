https://1prime.ru/20260325/iran-868623959.html

"Могут долететь". На Украине испугались угрозы Ирана

Иран может попытаться ударить по территории Украины, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский в интервью telegraf.ua.

2026-03-25T21:59+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Иран может попытаться ударить по территории Украины, заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский в интервью telegraf.ua."Мы должны быть готовы к тому, что Иран может попытаться нанести какие-то удары по территории Украины. <…> Иранские ракеты гипотетически могут долететь до Украины", — сказал он.При этом депутат считает, что украинские системы ПВО якобы смогут справиться с ними.Председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи 14 марта заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.Позже Зеленский в интервью израильскому телеканалу i24 заявил, что не боится предупреждений со стороны Ирана по поводу вмешательства Украины в конфликт на Ближнем Востоке.Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

https://1prime.ru/20260325/iran-868623670.html

https://1prime.ru/20260325/ssha-868622781.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, иран, израиль, владимир зеленский, дональд трамп