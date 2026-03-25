СМИ раскрыли 15 пунктов плана США для Ирана
Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта, передает Bloomberg со ссылкой на источники."Посредники из Пакистана передали Тегерану план Вашингтона, состоящий из 12 американских требований, а также трех обязательств от США, которые Иран получит взамен за выполнение первых", — говорится в материале.По данным издания, план включает в себя следующие пункты:1. Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для судов;2. Количество и радиус действия иранских баллистических ракет будут ограничены;3. Иранские ракеты будут предназначены исключительно для самообороны;4. Иран будет лишен всех ядерных возможностей и объектов;5. Иран откажется от обладания ядерным оружием;6. На территории Ирана не будет происходить обогащение урана;7. Запасы иранского высокообогащенного урана будут переданы МАГАТЭ по согласованному графиком;8. Атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе будут демонтированы и выведены из эксплуатации;9. Иран обязуется обеспечить полную прозрачность в ядерной сфере с проведением независимых проверок;10. Иран откажется от поддержки террористических организаций, действующих через посредников;11. Иран прекратит финансирование и содействие таким группам;12. Иран объявит о завершении войны;13. Санкции, наложенные на Иран, будут сняты;14. США помогут Ирану в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере;15. Механизм возобновления санкций будет прекращен.Как отмечает Bloomberg, Тегеран от требований США отказался, назвав их нелогичными.Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
