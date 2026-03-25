Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

2026-03-25T22:44+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Военные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, передает Tasnim. "Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", — утверждает он.Зольфакари также призвал граждан стран Ближнего Востока сообщать о местонахождении американских военных и "требовать их изгнания ради своей безопасности". В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что стороны якобы договорились о временном прекращении огня, и поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в Иране. В Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками. Сегодня газета New York Times, ссылаясь на источники, заявила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение ракетных возможностей. В обмен США предлагают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер". Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвертую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве утверждают, что их цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.

https://1prime.ru/20260325/tramp-868624120.html

https://1prime.ru/20260325/iran-868624443.html

https://1prime.ru/20260325/iran-868623959.html

