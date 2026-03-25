Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/iran-868625694.html
Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке
Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке - 25.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке
Военные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T22:44+0300
2026-03-25T22:44+0300
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
аэс "бушер"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Военные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, передает Tasnim. "Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", — утверждает он.Зольфакари также призвал граждан стран Ближнего Востока сообщать о местонахождении американских военных и "требовать их изгнания ради своей безопасности". В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что стороны якобы договорились о временном прекращении огня, и поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в Иране. В Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками. Сегодня газета New York Times, ссылаясь на источники, заявила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение ракетных возможностей. В обмен США предлагают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер". Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвертую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве утверждают, что их цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, ближний восток, дональд трамп, аэс "бушер"
ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, АЭС "Бушер"
22:44 25.03.2026
 
Иран заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

Tasnim: в ВС Ирана заявили об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Военные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, передает Tasnim.
"Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", — утверждает он.
Зольфакари также призвал граждан стран Ближнего Востока сообщать о местонахождении американских военных и "требовать их изгнания ради своей безопасности".
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что стороны якобы договорились о временном прекращении огня, и поручил на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в Иране. В Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложную информацию для манипуляции рынками.
Сегодня газета New York Times, ссылаясь на источники, заявила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих союзников в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение ракетных возможностей. В обмен США предлагают снять санкции и оказать помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвертую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве утверждают, что их цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
ИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампАЭС "Бушер"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала