Япония и США договорились о сотрудничестве в разработке ресурсов

2026-03-25T05:23+0300

ТОКИО, 25 мар - ПРАЙМ. Договоренности Японии с США о сотрудничестве в разработке морских минеральных ресурсов в районе острова Минамитори имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности и стабильных поставок редкоземельных металлов, заявила японская премьер Санаэ Такаити. Договоренности о сотрудничестве в области разработки морских минеральных ресурсов в районе Минамитори достигли по итогам состоявшегося 19 марта в Вашингтоне саммита Японии и США. "Исходя из того, что разработка морских минеральных ресурсов (в районе Минамитори - ред.) имеет большой потенциал для обеспечения стабильных поставок важных минералов, мы намерены продвигать двустороннее сотрудничество с США таким образом, чтобы это приносило выгоду обеим сторонам", - сказала глава правительства в ходе слушаний в бюджетном комитете верхней палаты парламента Японии. По словам премьера, стратегическое взаимодействие позволит обеспечить источники редкоземельных металлов и других критически важных материалов, которые не зависели бы от международной обстановки и геополитических рисков. "В обсуждении участвовали министерство обороны Японии и министерство обороны США, что позволит обеспечить безопасную разработку ресурсов и создать условия, при которых нехватка стратегических материалов не будет становиться причиной новых конфликтов", - уточнила глава правительства.

мировая экономика, япония, сша, вашингтон