Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок - 25.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок
Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок - 25.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок
Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T03:01+0300
2026-03-25T03:01+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский. В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве, оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59. "В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский. Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку. "Если штраф все-таки пришел, его можно попробовать обжаловать в течение десяти дней в местном органе, выписавшем штраф, приложив доказательства попыток оплаты. Однако судебная практика показывает, что отмена штрафа по причине не работавшей мобильной связи является крайне редким случаем", - заключил Хаминский.
москва
московская область
бизнес, россия, общество , москва, московская область
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область
03:01 25.03.2026
 
Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок

Юрист Хаминский: водители могут оплатить парковку через смс или звонок в службу парковки

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский.
В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве, оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59.
"В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский.
Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку.
"Если штраф все-таки пришел, его можно попробовать обжаловать в течение десяти дней в местном органе, выписавшем штраф, приложив доказательства попыток оплаты. Однако судебная практика показывает, что отмена штрафа по причине не работавшей мобильной связи является крайне редким случаем", - заключил Хаминский.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАМосковская область
 
 
