https://1prime.ru/20260325/jurist-868598981.html

Юрист рассказал, как оплатить парковку через смс или звонок

2026-03-25T03:01+0300

бизнес

россия

общество

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868598981.jpg?1774396880

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские водители в случае проблем со связью могут оплатить парковку через смс-сообщение или звонок в службу парковки и тем самым избежать штрафов за неуплату, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "По общему правилу технические сбои мобильной связи или приложения не считаются уважительной причиной, и суды обычно встают на сторону парковочной службы. Обязанность оплатить парковку лежит на водителе, и следует использовать другие доступные способы оплаты, такие как смс или звонок в службу парковки", - рассказал Хаминский. В качестве примера юрист привел парковочные места в Москве, оснащенные информационными стеллами, на которых указан номер парковки и способ ее оплаты. Кроме того, он напомнил, что в некоторых случаях парковку можно оплатить позже. В частности, в приложении "Парковки России" водитель может изменить время начала парковки на более раннее при условии, что оплата прошла до 23.59. "В любом случае имеет смысл зафиксировать сбой в работе мобильного приложения, сделать скриншоты экрана с ошибкой, времени попытки оплаты и доказательства попыток оплаты", - отметил Хаминский. Юрист также дал рекомендации водителям, которым пришел штраф за просроченную парковку. "Если штраф все-таки пришел, его можно попробовать обжаловать в течение десяти дней в местном органе, выписавшем штраф, приложив доказательства попыток оплаты. Однако судебная практика показывает, что отмена штрафа по причине не работавшей мобильной связи является крайне редким случаем", - заключил Хаминский.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

