Юрист рассказала о мошенниках, похищающих у россиян доступ к госуслугам
2026-03-25T03:13+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке похищают у россиян доступ к "Госуслугам" и онлайн-банкам, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Одной из самых популярных схем мошенников является "ложная просрочка". Клиенту звонят якобы из банка и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в "Бюро кредитных историй", и грозят санкциями", - сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА имени Кутафина.
Земскова отметила, что для решения проблемы аферисты просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, с помощью которых получают доступ к сервису "Госуслуги", а оттуда - к онлайн-банку и возможности оформления новых кредитов.
Сотрудники банков никогда не просят сообщить код из СМС, напомнила юрист.
Юрист Земскова: телефонные мошенники похищают у россиян доступ к госуслугам
