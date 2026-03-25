https://1prime.ru/20260325/jurist-868599231.html

Юрист рассказала о мошенниках, похищающих у россиян доступ к госуслугам

Юрист рассказала о мошенниках, похищающих у россиян доступ к госуслугам - 25.03.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала о мошенниках, похищающих у россиян доступ к госуслугам

Телефонные мошенники под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке похищают у россиян доступ к "Госуслугам" и онлайн-банкам, рассказала РИА Новости юрист... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T03:13+0300

2026-03-25T03:13+0300

2026-03-25T03:13+0300

банки

финансы

россия

ассоциация юристов россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868599231.jpg?1774397612

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Телефонные мошенники под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке похищают у россиян доступ к "Госуслугам" и онлайн-банкам, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова. "Одной из самых популярных схем мошенников является "ложная просрочка". Клиенту звонят якобы из банка и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в "Бюро кредитных историй", и грозят санкциями", - сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА имени Кутафина. Земскова отметила, что для решения проблемы аферисты просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, с помощью которых получают доступ к сервису "Госуслуги", а оттуда - к онлайн-банку и возможности оформления новых кредитов. Сотрудники банков никогда не просят сообщить код из СМС, напомнила юрист.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, ассоциация юристов россии