В "Храброво" в Калининграде возможны корректировки в расписании рейсов

Корректировки в расписании авиарейсов возможны в аэропорту "Храброво" в Калининграде на фоне ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T03:40+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Корректировки в расписании авиарейсов возможны в аэропорту "Храброво" в Калининграде на фоне ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация. Ранее в среду в "Пулково" ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее в аэропорту сообщали, что на фоне ограничений задерживаются порядка десятки рейсов. "Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда... В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

