Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки

Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки - 25.03.2026, ПРАЙМ

Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки

Президент России Владимир Путин предложил поддержать использование "Пушкинской карты" для похода в цирк. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T22:13+0300

2026-03-25T22:13+0300

2026-03-25T22:13+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил поддержать использование "Пушкинской карты" для похода в цирк. В среду проходит заседание Совета по культуре в режиме видеоконференции. В ходе него гендиректор Большого московского цирка Эдгар Запашный обратился к Путину с просьбой включить цирки в программу "Пушкинская карта". "Ольга Борисовна, мне кажется, надо поддержать", - сказал Путин, обращаясь к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Глава государства отметил, что цирковая программа - это не только развлечение для детей, но и их воспитание. "У малышей закладывается первое представление о том, что такое Родина, что такое любовь к природе, к животным. Это очень важные и тонкие вещи воспитательного характера", - отметил Путин.

рф

россия, общество , рф, владимир путин