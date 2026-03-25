Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки - 25.03.2026, ПРАЙМ
Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки
22:13 25.03.2026
 
Путин предложил расширить программу Пушкинской карты на цирки

Путин предложил поддержать использование "Пушкинской карты" для похода в цирки

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил поддержать использование "Пушкинской карты" для похода в цирк.
В среду проходит заседание Совета по культуре в режиме видеоконференции. В ходе него гендиректор Большого московского цирка Эдгар Запашный обратился к Путину с просьбой включить цирки в программу "Пушкинская карта".
"Ольга Борисовна, мне кажется, надо поддержать", - сказал Путин, обращаясь к министру культуры РФ Ольге Любимовой.
Глава государства отметил, что цирковая программа - это не только развлечение для детей, но и их воспитание.
"У малышей закладывается первое представление о том, что такое Родина, что такое любовь к природе, к животным. Это очень важные и тонкие вещи воспитательного характера", - отметил Путин.
