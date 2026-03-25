Российские хакеры взломали шифрование всего украинского госсектора

2026-03-25T20:46+0300

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. В результате спланированной операции был взломан государственный ключ шифрования и реестра цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины, заявили РИА Новости в пророссийской группировке хакеров "Кибер Серп". Как сообщили в группировке, хакерам удалось взломать государственный ключ шифрования CaaS и реестр цифровых подписей украинского госсектора вместе с исходным кодом государственного шифрования компании "Сайфер", который поддерживает безопасный доступ к рабочим областям украинских государственных структур, крупных банков, государственных поставщиков, базы данных госзакупок и электронных сервисов государственных услуг. "Благодаря проделанным действиям по взлому ключа шифрования нам стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как "взлом цифрового сердца Украины", - сообщили хакеры. Хакеры добавили, что взломанным шифрованием компании "Сайфер" пользуется весь государственный сектор Украины, включая ведущие силовые ведомства. Как выяснило РИА Новости, в этот же день на официальном сайте компании "Сайфер" было опубликовано сообщение с признанием о факте взлома и компрометации учетных данных пользователя, имевшего доступ к специализированной информационной системе компании. Ранее 20 марта в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп" заявили РИА Новости, о том, что сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" был заблокирован и удален в результате взлома, в результате чего около 500 тысяч информационных сообщений издания было удалено, а сам доступ на сайт для пользователей был ограничен.

