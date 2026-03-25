"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис не согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану.

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис не согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану."Пока наш министр войны хвастается о том, как великолепно мы справились с этими обветшалыми обычными вооруженными силами Ирана, невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником — против российских или китайских сил?" — написал он в социальной сети X.По мнению Дэвиса, Москва и Пекин внимательно наблюдают за действиями США на Ближнем Востоке."Подозреваю, что китайцы и россияне внимательно следят за этой войной и, наверняка, набираются уверенности, смотря на наше высокомерие и продемонстрированные ограничения наших возможностей, как в нападении, так и в обороне", — подытожил он.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

