https://1prime.ru/20260325/khegset-868613345.html
"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США
"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис не согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:01+0300
2026-03-25T17:01+0300
2026-03-25T17:01+0300
мировая экономика
сша
иран
пит хегсет
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:401:2047:1552_1920x0_80_0_0_2c9c70d28d80e9ac6906a0493d1023f8.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис не согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану."Пока наш министр войны хвастается о том, как великолепно мы справились с этими обветшалыми обычными вооруженными силами Ирана, невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником — против российских или китайских сил?" — написал он в социальной сети X.По мнению Дэвиса, Москва и Пекин внимательно наблюдают за действиями США на Ближнем Востоке."Подозреваю, что китайцы и россияне внимательно следят за этой войной и, наверняка, набираются уверенности, смотря на наше высокомерие и продемонстрированные ограничения наших возможностей, как в нападении, так и в обороне", — подытожил он.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617284_0:409:2047:1944_1920x0_80_0_0_3e86cefd64e9b54a751b7819ab1e69bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, иран, пит хегсет, ближний восток
Мировая экономика, США, ИРАН, Пит Хегсет, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США
Дэвис поставил под сомнение заявление Хегсета о нанесении поражения Ирану