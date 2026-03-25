Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России

Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 25.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака By Kilian поступила в ведомство в марте текущего года. Под товарным знаком компания хочет продавать в стране парфюмерную продукцию, а также косметику и средства по уходу за волосами. Kilian - парфюмерный дом, который был основан в 2007 году. Сегодня он принадлежит одной из крупнейших в мире косметических компаний - Estee Lauder. Наиболее популярные ароматы, выпускаемые Kilian, - Good girl gone; Moonlight in Heaven; Love, don't be shy.

