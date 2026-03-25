Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/kilian-868597858.html
Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России
Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России - 25.03.2026, ПРАЙМ
Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России
Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T00:18+0300
2026-03-25T00:18+0300
бизнес
россия
роспатент
estee lauder
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868597858.jpg?1774387111
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака By Kilian поступила в ведомство в марте текущего года. Под товарным знаком компания хочет продавать в стране парфюмерную продукцию, а также косметику и средства по уходу за волосами. Kilian - парфюмерный дом, который был основан в 2007 году. Сегодня он принадлежит одной из крупнейших в мире косметических компаний - Estee Lauder. Наиболее популярные ароматы, выпускаемые Kilian, - Good girl gone; Moonlight in Heaven; Love, don't be shy.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент, estee lauder
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, Estee Lauder
00:18 25.03.2026
 
Французский бренд Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России

Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака By Kilian поступила в ведомство в марте текущего года. Под товарным знаком компания хочет продавать в стране парфюмерную продукцию, а также косметику и средства по уходу за волосами.
Kilian - парфюмерный дом, который был основан в 2007 году. Сегодня он принадлежит одной из крупнейших в мире косметических компаний - Estee Lauder. Наиболее популярные ароматы, выпускаемые Kilian, - Good girl gone; Moonlight in Heaven; Love, don't be shy.
 
БизнесРОССИЯРоспатентEstee Lauder
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала