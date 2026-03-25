В России к 2030 году планируется открыть еще 900 кинозалов

К 2030 году в России планируется открыть еще 900 кинозалов, сообщил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T23:40+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. К 2030 году в России планируется открыть еще 900 кинозалов, сообщил глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Президент России Владимир Путин в среду провел Совет по культуре. "Планируется к 2030-му году открыть еще 900 киноцентров, кинозалов", - сказал Шахназаров в ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции. Он добавил, что за последние 10 лет было открыто более 1,5 тысячи кинозалов по всей стране. Кроме того, каждый год число кинозрителей увеличивается примерно на 10 миллионов. Совет при президенте Российской Федерации по культуре был создан указом главы государства 6 октября 2025 года, заменив упраздненный Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Секретарем совета является помощник президента РФ Владимир Мединский, а заместителем председателя - глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. В состав Совета входят известные российские деятели культуры, среди которых председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, генеральный директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, писатель Захар Прилепин.

