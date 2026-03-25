Российские лизинговые компании ожидают постепенного восстановления рынка

Российские лизинговые компании ожидают постепенного восстановления рынка - 25.03.2026, ПРАЙМ

Российские лизинговые компании ожидают постепенного восстановления рынка

Российские лизинговые компании ожидают постепенного восстановления рынка, особенно в сегменте легковых автомобилей, после снижения ключевой ставки, но не... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T03:46+0300

2026-03-25T03:46+0300

2026-03-25T03:46+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские лизинговые компании ожидают постепенного восстановления рынка, особенно в сегменте легковых автомобилей, после снижения ключевой ставки, но не прогнозируют значительного всплеска спроса, сообщили РИА Новости в отраслевых компаниях. Банк России по итогам заседания 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. По словам коммерческого директора "Флит Лизинг" (входит в Инсайт Лизинг) Руслана Моллаева, ставка планомерно снижается с мая 2025 года и вместе с этим в компании фиксируют ежемесячный прирост числа заявок на 15-25%. "Стоимость заемного финансирования для бизнеса продолжает снижаться, планирование становится более понятным, и постепенно предприниматели возвращаются к тем инвестиционным программам, которые были приостановлены ранее. При этом текущий уровень ставки остается достаточно высоким. В условиях растущей нагрузки на бизнес, сохраняется общая осторожность в инвестициях - ожидать кратного всплеска спроса на лизинг не стоит", - полагает топ-менеджер. Он отметил, что исключением может стать сегмент легковых автомобилей за счет обновления активов таксопарками, которые пересаживаются на отечественный автопром после принятия закона о локализации. "В текущих условиях рынок будет восстанавливаться плавно, по мере дальнейшего снижения ставки и стабилизации финансового состояния клиентов", - сказал Моллаев. Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев считает, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России задаёт ориентир на восстановление деловой активности, однако значительного ускорения объёмов лизинга авто и техники в 2026 году в компании не ожидают. Как сообщил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, продолжение курса ЦБ на смягчения ДКП со стороны Банка России, конечно, является позитивным сигналом. "Задел для определённой стабильности рынку дан, но к активному всплеску продаж последнее решение ЦБ пока не приведет, так как ставка еще высока, бизнес ведет себя осторожно", - объяснил Корнев. По прогнозу автолизинговой компании "Европлан", в текущем году объём нового бизнеса на рынке автолизинга, согласно базовому сценарию, ожидается на уровне 2025 года или с умеренным ростом до 15%. Там указали, что динамика рынка будет определяться не только ключевой ставкой ЦБ и инфляцией, но и геополитической обстановкой - снижение напряжённости способно уменьшить неопределённость и стимулировать инвестиционную активность бизнеса, в том числе в части обновления основных фондов. "Ожидаемое аналитиками рынка умеренное ослабление рубля может оказать положительное влияние на рынок лизинга за счёт роста стоимости как новой, так и подержанной техники, что стимулирует спрос на лизинговое финансирование", - также отмечают в "Европлане". По оценке финансового директора ГК "Интерлизинг" Евгения Кочурова, доступность финансирования постепенно увеличивается, но для заметного оживления спроса и обновления автопарков ключевая ставка должна опуститься до 10–12% - именно при таких значениях стоимость финансирования станет комфортной для бизнеса и физических лиц. "Рынок ожидает дальнейшего поэтапного снижения ставки в течение года, что может постепенно повысить интерес к лизингу легковых автомобилей и LCV. Но существенный рост спроса возможен только при поэтапном смягчении ДКП и снижении инфляции", - говорит топ-менеджер. Корнев утверждает, что отраслевики "однозначно продолжат наблюдать постепенное восстановление рынка". "Ежемесячная динамика в легковом сегменте автолизинга остается положительной в годовом выражении уже третий месяц подряд, начиная с декабря. Поэтому именно сегмент легкового транспорта и LCV скорее останется в 2026 году драйвером роста всего рынка автолизинга. Активное восстановление рынка при стабильном курсе валют при этом начнется, на наш взгляд, при ставке ЦБ в 12% и ниже", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, финансы, банк россия, банк россии, втб