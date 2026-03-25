https://1prime.ru/20260325/konflikt-868613755.html
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России
Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:03+0300
2026-03-25T17:03+0300
2026-03-25T17:03+0300
мировая экономика
общество
украина
москва
запад
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."Утверждая, что признание беспокойства России по поводу вопросов безопасности — попытка "узаконить" военную операцию, или заявляя, что дипломатия "вознаграждает" Путина, европейские лидеры делают дипломатическое решение невозможным и тем самым способствуют затягиванию войны, которая разрушает Украину", — написал он в социальной сети X.По словам Диесена, вранье европейских стран о ходе конфликта лишь вредит не только украинцам, о и им самим себе.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открыта для переговоров по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России.
украина
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_bc48737c9e0f27aae2464ad78e286453.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, москва, запад, дмитрий песков
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Дмитрий Песков
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России
Диесен: ЕС своим подходом к России мешает завершению конфликта на Украине