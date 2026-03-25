"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России

"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России - 25.03.2026, ПРАЙМ

"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России

Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T17:03+0300

2026-03-25T17:03+0300

2026-03-25T17:03+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."Утверждая, что признание беспокойства России по поводу вопросов безопасности — попытка "узаконить" военную операцию, или заявляя, что дипломатия "вознаграждает" Путина, европейские лидеры делают дипломатическое решение невозможным и тем самым способствуют затягиванию войны, которая разрушает Украину", — написал он в социальной сети X.По словам Диесена, вранье европейских стран о ходе конфликта лишь вредит не только украинцам, о и им самим себе.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открыта для переговоров по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России.

украина

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, москва, запад, дмитрий песков