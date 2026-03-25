"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России
2026-03-25T17:03+0300
мировая экономика
общество
украина
москва
запад
дмитрий песков
17:03 25.03.2026
 
"Делают урегулирование невозможным". На Западе резко высказались о России

Диесен: ЕС своим подходом к России мешает завершению конфликта на Украине

© РИА Новости . Максим Захаров | Флаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Флаг России
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"Утверждая, что признание беспокойства России по поводу вопросов безопасности — попытка "узаконить" военную операцию, или заявляя, что дипломатия "вознаграждает" Путина, европейские лидеры делают дипломатическое решение невозможным и тем самым способствуют затягиванию войны, которая разрушает Украину", — написал он в социальной сети X.
Глава Пентагона Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
"Против российских сил". Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США
17:01
По словам Диесена, вранье европейских стран о ходе конфликта лишь вредит не только украинцам, о и им самим себе.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открыта для переговоров по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине
17:00
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАМОСКВАЗАПАДДмитрий Песков
 
 
